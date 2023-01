DAX vor festerem Start -- Börsen in Fernost freundlich -- TeamViewer im vierten Quartal leicht über Erwartungen -- Tesla will texanische Gigafactory deutlich ausbauen -- RWE, Bayer, Uniper im Fokus

Werbung

In Frankfurt herrscht am Mittwoch vorbörslich eine optimistische Stimmung. Der DAX bewegt sich vor dem Ertönen der Startglocke in der Gewinnzone. Der TecDAX wird ebenfalls höher erwartet. Positive Vorgaben von der Wall Street und aus Asien dürften auch den deutschen Aktienmarkt antreiben. Im Tagesverlauf stehen keine wichtigen Konjunkturdaten an. Stattdessen blicken die Anleger bereits in Richtung USA, wo am Donnerstag Inflationsdaten für Dezember veröffentlicht werden. Von den Verbraucherpreisen erhoffen sich Marktteilnehmer Hinweise auf die weitere Entwicklung der Zinspolitik der Fed.





Europas Börsen zeigen sich am Mittwoch vorbörslich stärker. Der EURO STOXX 50 notiert vor dem Handelsstart im Plus. Konjunkturdaten stehen am Mittwoch kaum an. In den Fokus der Anleger rücken jedoch bereits die US-Verbraucherpreise, die am morgigen Donnerstag veröffentlicht werden. Am Freitag dürfte außerdem der Beginn der Berichtsaison in den USA Impulse liefern.





Die US-Börsen haben den Dienstagshandel mit Gewinnen beendet. Der Dow Jones verabschiedete sich mit einem Plus von 0,56 Prozent bei 33.705,55 Punkten aus dem Handel. Der NASDAQ Composite schloss unterdessen 1,01 Prozent höher bei 10.742,63 Zählern. Für zwischenzeitliche Kaufzurückhaltung unter den Anlegern sorgten einige geldpolitische Kommentare von Offiziellen der US-Notenbank, wie es laut dpa-AFX aus dem Handel hieß. Im Fokus der Anleger stand außerdem eine Rede von Fed-Chef Jerome Powell. "Es zeigt sich immer wieder das gleiche Muster: Die Anleger klammern sich an alle Daten, die auf eine Abkühlung der Wirtschaft hinzudeuten scheinen, nur um ihre Hoffnungen von den politischen Entscheidungsträgern enttäuscht zu sehen, die eindeutig der Meinung sind, dass die Aufgabe der Inflationsbekämpfung noch lange nicht erledigt ist", gab die Deutsche Presse-Agentur Investmentanalystin Susannah Streeter von Hargreaves Landsdown wieder.