Asiens Börsen mehrheitlich grün -- Zuckerberg-Anhörung enthüllt mögliches Bezahl-Facebook -- T-Mobile und Sprint: Fusionsgerüchte

Der deutsche Aktienmarkt fuhr im Dienstagshandel kräftige Gewinne ein.

Der DAX gewann zum Start über ein Prozent und bewegte sich auch im weiteren Verlauf in der Gewinnzone. Zur Schlussglocke wies er ein Kursplus von 1,11 Prozent auf 12.397,32 Punkte aus. Der TecDAX bewegte sich ebenfalls im grünen Bereich und ging 1,56 Prozent fester bei 2.568,47 Zählern in den Feierabend.

Anzeichen einer Deeskalation im Handelskonflikt zwischen den USA und China trieben den deutschen Aktienmarkt am Dienstag an. Zuvor hatte Chinas Präsident Xi Jinping eine weitere Öffnung seines Landes angekündigt. In einer Rede auf dem asiatischen Wirtschaftsforum in Bo'ao in Südchina stellte er geringere Zölle auf Autoimporte, mehr Marktzugang sowie bessere Investitionsbedingungen in Aussicht. Dies wurde am Markt als Signal der Gesprächsbereitschaft Chinas positiv aufgenommen.

Trotz allem sollten die weiter andauernden Spannungen zwischen den USA und Russland nicht in Vergessenheit geraten. So hatten Ermittler des FBI am Montag das Büro von Michael Cohen, Rechtsbeistand von US-Präsident Trump, durchsucht.

