DAX vor weiterer Erholung -- Asiens Märkte fester -- Südzucker verdoppelt Gewinn im ersten Geschäftshalbjahr -- Lufthansa sieht Milliardenlasten bei Umsetzung von EU-Klimaplänen

Nordex steigert Auftragseingang um fast die Hälfte. US-Notenbank peilt Reduzierung der Anleihekäufe in diesem Jahr an. Erste Betriebsratswahl bei CureVac. Sprinter ohne Chips: Mercedes-Benz lagert Pick-ups an Messe zwischen.

Werbung

Der deutsche Aktienmarkt dürfte sich am Donnerstag weiter erholen. Der DAX legt rund eine Stunde vor dem Ertönen der Startglocke um 0,49 Prozent auf 15.324,50 Punkte zu. Der TecDAX bewegt sich vorbörslich ebenfalls auf grünem Boden. Am Donnerstag zeichnet sich für den DAX erneut ein Test der 21-Tage-Linie bei 15.322 Punkten ab. Positive Impulse kommen von der Wall Street. Dort wurde am Vorabend das Protokoll der jüngsten US-Notenbanksitzung veröffentlicht. Demnach deutet sich ein langsames Tempo für die erwartete Reduzierung der Anleihekäufe an, hieß es bei den Experten der Credit Suisse. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





An den europäischen Börsen dürfte es am Donnerstag erneut freundlich zugehen. Der EuroSTOXX 50 kann im vorbörslichen Geschäft Aufschläge verzeichnen. Positive Impulse der US-Börsen dürften auch die europäischen Märkte am Donnerstag stützen. Am Markt sei gut angekommen, dass das am Vorabend veröffentlichte Protokoll der jüngsten Fed-Sitzung ein langsames Tempo für die erwartete Reduzierung der Anleihekäufe andeute, so die Credit Suisse. Derzet kauft die US-Notenbank monatlich Staats- und Hypothekenanleihen in Höhe von 120 Milliarden US-Dollar zur Stützung der Wirtschaft in der Pandemie. Ab Mitte November könnte das Volumen zurückgefahren werden. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





An den US-Märkten verlief der Mittwochshandel unterschiedlich. Der US-Leitindex Dow Jones bewegte sich zum Ertönen der Startglocke 0,02 Prozent leichter bei 34.372,71 Punkten und fiel dann zunächst leicht ins Minus. Im Handelsverlauf arbeitete er sich jedoch wieder an die Nulllinie heran und ging bei 34.377,81 Punkten quasi unverändert zum Vortagesschluss in den Ferierabend. Der Techwerteindex NASDAQ Composite eröffnete derweil 0,49 Prozent höher bei 14.537,17 Zählern und baute seinen Gewinn im weiteren Verlauf aus. Aus dem Handel ging er letztlich um 0,73 Prozent höher bei 14.571,64 Zählern. Der Handelstag stand ganz im Zeichen der Daten zu den Verbraucherpreisen im September, die angesichts des derzeitigen Hauptthemas Inflation auf besonders großes Interesse stießen. Gegenüber dem Vormonat stiegen die Verbraucherpreise nach Angaben des Arbeitsministeriums um 0,4 Prozent - und liegen damit 5,4 Prozent über des Vorjahreszeitraum. Analysten waren im Vorfeld von einem niedrigere Anstieg ausgegangen. Außerdem blickten Anleger gespannt auf den Beginn der Berichtssaison. Zum Auftakt legten JPMorgan, BlackRock und Delta Air Lines Zahlen vor, weitere Großbanken und Konzerne folgen im Laufe der Woche. "Die Aktienmärkte müssen die größere Ungewissheit in Bezug auf die Vorgehensweise der Zentralbanken und die Ungewissheit auf der Ertragsseite berücksichtigen", so Antonio Cavarero von der Generali laut Dow Jones Newswires. "Das bedeutet nicht, dass sich das Blatt gewendet hat, aber etwas mehr Vorsicht ist in den nächsten Wochen wahrscheinlich angebracht." Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken