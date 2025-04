Erholung beendet: DAX tiefer erwartet -- Asiens Börsen unter Druck -- NVIDIA mit Milliardenkosten durch Export-Hürden -- ASML kämpft mit Auftragsflaute -- BYD, Alibaba, Xiaomi, Adtran im Fokus

Der deutsche Leitindex dürfte am Mittwoch einmal mehr mit deutlichen Verlusten in den Handel gehen.

Der DAX zeigt sich vorbörslich zeitwiese um 0,9 Prozent schwächer bei 21.065 Punkten. Damit gerät die 21.000-Punkte-Marke erneut in Gefahr. Am Dienstag ging er 1,43 Prozent fester bei 21.253,70 Einheiten in den Feierabend.

Auch der TecDAX wird zum Start in den Mittwochshandel bei 3.420 Zählern um 0,7 Prozent schwächer erwartet. Am Vortag beendete er die Sitzung 1,7 Prozent fester bei 3.444,65 Zählern.

Thema an den Märkten ist zur Wochenmitte einmal mehr der Zollkrieg zwischen den USA und China, bei dem eine Lösung weiterhin nicht in Sicht ist. "Der Ball liegt bei China. China muss ein Abkommen mit uns schließen. Wir müssen keinen Deal mit denen machen", sagte US-Präsident Donald Trump laut dpa-AFX. Derweil reagierte Hongkong mit einem Ausfuhrstopp von Waren in die USA. Auch verschärfte Einschränkungen für die Lieferung von KI-Chips nach China, die vor allem auch NVIDIA belasten, drücken auf die Stimmung.

