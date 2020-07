Nachdem der DAX am Vortag dank der Impfstoff-Euphorie auf ein Hoch seit dem Corona-Crash geklettert und nur knapp an der 13.000-Punkte-Marke gescheitert war, hielten sich die Anleger nun zurück. Zudem wurden gemischt ausgefallene Wirtschaftsdaten aus China eher negativ aufgenommen.

Der DAX hatte schon zum Auftakt nachgegeben und konnte sich auch im weiteren Verlauf nicht erholen. So schloss das Börsenbarometer am Abend 0,43 Prozent leichter bei 12.874,97 Indexpunkten. Der TecDAX konnte hingegen im Handelsverlauf ins Plus drehen, nachdem er zunächst mit einem roten Vorzeichen gestartet war. Er beendete den Tag schließlich 0,41 Prozent höher bei 3.086,10 Zählern.

Die zunehmenden Konflikte zwischen den USA und China schlugen auch europäischen Anlegern aufs Gemüt. Hoffnungen auf Fortschritte bei einem Impfstoff gegen das Corona-Virus traten derweil angesichts der Ausbreitung der Pandemie insbesondere in den Vereinigten Staaten in den Hintergrund.

An Europas Märkten ging es am Donnerstag abwärts.

Während die Indizes an den beiden Vortagen von der Hoffnung auf einen Impfstoff gegen das Coronavirus getragen wurden, stellt sich nun wieder Ernüchterung ein. Denn die weiterhin schnell ansteigende Zahl an Neu-Infektionen in den USA schürt die Sorge vor erneuten Einschränkungen des Wirtschaftslebens. Zwar sind die jüngsten US-Konjunkturdaten mehrheitlich etwas besser als erwartet ausgefallen, fielen aber angesichts dieser Sorgen sowie durchwachsener chinesischer Daten kaum ins Gewicht. "Die größte Sorge ist eine neue Infektionswelle und die möglichen Auswirkungen auf die Erholung der Wirtschaft", kommentierte Andrew Hunter, Senior-Ökonom bei Capital Economics, das Marktgeschehen.

Der Dow Jones ging nach schwachem Verlauf mit einem Minus von 0,50 Prozent bei 26.734,64 Punkten aus dem Handel. Auch der NASDAQ Composite rutschte am Donnerstag ab und verabschiedete sich mit einem Abschlag von 0,73 Prozent bei 10.473,83 Zählern in den Feierabend.

Die größten Börsen in Asien finden am Freitag keine einheitliche Richtung.

In Tokio rutscht der Nikkei um 0,40 Prozent auf 22,678.45 Zähler ins Minus.

Auch auf dem chinesischen Festland geht es für den Shanghai Composite abermals nach unten: Am Freitag verliert das Börsenbarometer 0,51 Prozent auf 3.193,82 Zähler. Erholungstendenzen sind unterdessen in Hongkong zu sehen: Der Hang Seng kann mit einem Plus von 0,61 Prozent auf 25,123.58 Zähler einen Teil der Vortagesverluste wieder ausgleichen.

Bestimmendes Thema an den asiatischen Märkten bleibt weiter die anhaltende Spannung zwischen den USA und China. Das umstrittene Sicherheitsgesetz für Hongkong hatte zu Sanktionen der USA gegen China geführt, China wiederum hatte Vergeltungsmaßnahmen angekündigt.

Am Donnerstag war die USA wieder am Zug: US-Justizminister William Barr schoss in Richtung einiger US-Unternehmen und erklärte, diese würden sich bereitwillig den "autoritären Forderungen" der chinesischen Regierung unterwerfen. Barr warnte Unternehmen aus der Film- und Unterhaltungsbranche wie Walt Disney, aber auch Technologiekonzerne wie die Alphabet-Tochter Google oder Apple, dass ihre Geschäfte in China gegen US-Lobbyismus-Gesetze verstoßen könnten. China wolle nicht Handel treiben, sondern die USA ausrauben, so der Minister. Kurzfristig könnten US-Unternehmen zwar von China profitieren, letztlich gehe es der Volksrepublik aber nur darum, sie durch eigene Unternehmen zu ersetzen.

