Es waren einmal mehr Fortschritte im US-chinesischen Handelsstreit, der Teilnehmer in den ersten Handelsminuten zu Käufen animierte: Trump-Berater Larry Kudlow äußerte sich jüngst zuversichtlich, dass ein Abkommen nicht mehr in weiter Ferne liege. "Larry Kudlow, [...], ließ verlauten, dass der Phase-1-Deal im Handelsstreit zwischen den USA und China nur noch 'wenige Federstriche' benötigt. Das war genau das, was nötig war, um die gedrückte Marktstimmung der letzten Tage aufzuhellen", kommentiert dazu die Commerzbank gegenüber der dpa.

An Europas Aktienmärkten ging es am Freitag etwas aufwärts.

An der Wall Street herrschte vor dem Wochenende Rekordstimmung.

Der Dow Jones gewann zum Ertönen der Startglocke und konnte seine frühen Gewinne ausbauen. Er schloss bei einem Rekordstand von 28.004,98 Punkten 0,8 Prozent über seinem Vortagesschluss. Parallel stieg der NASDAQ Composite zum Handelsstart ins Plus und verweilte anschließend in der Gewinnzone. Sein Schlussstand: Plus 0,73 Prozent bei 8540,83 Punkten und verbucht damit auch ein neues Allzeithoch.

Optimismus in Sachen Handelsstreit trieb die Kurse in den USA vor dem Wochenende an. Für positive Signale sorgte, dass Larry Kudlow, der oberste Wirtschaftsberater von Donald Trump , verlauten ließ, dass der US-Präsident zufrieden mit bisherigen Fortschritten in Richtung "Phase-Eins-Handelsabkommen" sei - ein erstes Abkommen sei damit in Reichweite, hieß es.

Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken