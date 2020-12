Das Auftauchen einer neuen, noch ansteckenderen Variante des Corona-Virus in Großbritannien bereitet den Anlegern große Sorgen. Sie befürchten nun noch härtere und längere Beschränkungen. Außerdem gibt es noch immer keine Einigung im Brexit-Streit.

So eröffnete der DAX nit einem starken Verlust von 1,70 Prozent bei 13.398,22 Punkten und baut diesen anschließend sogar noch aus. Auch der TecDAX verliert aktuell deutlich, nachdem er zum Start bereits ein Minus von 0,44 Prozent bei 3.181,80 Zählern ausgewiesen hatte.

Der deutsche Aktienmarkt ist deutlich schwächer in die neue Woche gestartet.

Anleger an den europäischen Börsen sind am Montag in Verkaufslaune.

Der EuroSTOXX 50 startete mit einem Verlust von 0,82 Prozent bei 3.516,66 Zählern und gibt auch im weiteren Handelsverlauf kräftig nach.

Europa schottet sich zunehmend von Großbritannien ab, nachdem dort eine neue Variante des Corona-Virus auftrat. Die weitgehende Abriegelung der britischen Hauptinsel könnte vor allem Lieferketten unterbrechen. Zudem gibt es bei den Brexit-Verhandlungen noch immer keine Einigung.

Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken