Asiens Börsen in Rot -- SEC ebnet Weg für Ether-ETFs -- Aufseher stimmen Einstieg von Energiefirma bei thyssenkrupp Stahl zu -- RWE liefert Microsoft 15 Jahre lang Grünstrom -- Tesla im Fokus

Am Vorabend hatte die Fed bei ihrer Sitzung signalisiert, zunächst an ihren hohen Zinsen festhalten zu wollen. Eine baldige Senkung wurde damit wieder unwahrscheinlicher. Einige Vertreter der Notenbank zeigten sich sogar bereit, die Geldpolitik weiter zu straffen - falls nötig.

Unter dem Eindruck der Zahlenvorlage von NVIDIA sowie geldpolitischer Signale der US-Notenbank Fed bewegte sich der deutsche Leitindex in einer engen Spanne zwischen 18.600 und 18.800 Punkten. Das Rekordhoch der vergangenen Woche bei 18.892 Zählern und auch die 19.000er-Marke bleiben weiterhin in Reichweite.

Der DAX tendierte zu Beginn neutral, konnte dann zunächst zulegen. Gegen Nachmittag fiel er aber zurück an die Nulllinie. Immerhin ging er noch mit einem kleinen Gewinn von 0,06 Prozent bei 18.691,32 Punkten aus der Sitzung. Der TecDAX gab nach einem stabilen Start noch etwas nach. Letztlich standen leichte Verluste in Höhe von 0,13 Prozent (Schlusskurs: 3.447,57 Einheiten) an der Frankfurter Anzeigetafel.

Der deutsche Aktienmarkt hielt sich am Donnerstag im Bereich der Nulllinie auf.

Die Euphorie über die Vorlage der Bilanzzahlen des Chipkonzerns NVIDIA am späten Mittwoch wurde etwas gedämpft durch geldpolitische Signale der US-Notenbank Fed. Bei ihrer Sitzung am Vorabend sind die Fed-Vertreter zu dem Schluss gekommen, dass sie die Zinsen noch länger als zuvor erwartet auf dem aktuell hohen Niveau halten müssen. Einige zeigten sich sogar bereit zu einer noch strafferen Geldpolitik, sofern dies nötig sei.

Der EURO STOXX 50 eröffnete mit kleinen Zuwächsen. Auch im weiteren Verlauf hielt er sich knapp in der Gewinnzone. Bei 5.037,60 Punkten (plus 0,25 Prozent) verabschiedete sich der europäische Index vom Donnerstagshandel.

Die Börsen in Europa zeigten sich am Donnerstag etwas fester.

An den US-Börsen ging es am Donnerstag abwärts.

Der Dow Jones Index bewegte sich zum Handelsstart am Donnerstag noch marginal im Plus, drehte dann aber ins Minus und fiel bis Handelsende um 1,53 Prozent auf 39.065,26 Punkte. Der NASDAQ Composite startete zwar noch höher, verbuchte im Verlauf aber ebenfalls Abschläge und beendete den Handel mit einem Abschlag von 0,39 Prozent auf 16.736,03 Zähler.

Die enorm starken Quartalszahlen und die zuversichtliche Prognose von NVIDIA trieben am Donnerstag zeitweise besonders die US-Tech-Werte an. Als ein Schwergewicht im Technologiesektor schob NVIDIA auch den Tech-Index NASDAQ Composite zwischenzeitlich auf eine neue Höchstmarke (16.996,39 Punkte), bevor er ins Minus drehte.

"Das derzeit heißeste Unternehmen im Börsenzirkus hat damit wieder einmal all diejenigen eines Besseren belehrt, die darauf gesetzt haben, dass Umsätze und Gewinne nicht in dieser Dynamik weiter steigen können", zitierte die Deutsche Presse-Agentur die Aussagen von Marktexperte Jürgen Molnar von Robomarkets zu NVIDIA. Der Hype um das Thema Künstliche Intelligenz und die Nachfrage nach entsprechenden Chips habe noch viel Potenzial und sei noch längst nicht erschöpft, so der Investmentexperte.

Neben den starken NVIDIA-Zahlen, die am Donnerstag in aller Munde waren, hallte das ebenfalls am Mittwochabend veröffentlichte Fed-Protokoll nach. Die US-Währungshüter hatten sich weitgehend einheitlich gegen baldige Zinssenkungen ausgesprochen, vielmehr wurde sogar die Möglichkeit einer weiteren Straffung diskutiert.

