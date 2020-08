Folgen FACEBOOK EMAIL DRUCKEN

NORMA Group bekommt neuen Aufsichtsratschef. K+S bläst Vorstandserweiterung ab - berufenes Mitglied tritt nicht an. Shell-Aktie unter Druck: Barclays senkt Shell auf 'Underweight'. TeamViewer spart Zinsen mit Änderungen der Kreditfinanzierung. Teva in USA wegen angeblicher Preisabsprachen angeklagt. Palantir schreibt hohe Verluste und will per Direktplatzierung an die Börse.