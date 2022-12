DAX höher erwartet -- Asiens Börsen in Grün -- EnBW-Chef geht mittelfristig von sinkenden Energiepreisen aus -- Roche erhält FDA-Zulassung für Lymphom-Behandlung

In der letzten Handelswoche des Jahres dürfte sich das Auf und Ab um die psychologisch wichtige Marke von 14.000 Punkten fortsetzen. "Auch in den kommenden Handelstagen sollte keine größere Änderung der aktuellen Lage erwartet werden", sagte der Börsenexperte Christoph Geyer gegenüber dpa-AFX.

An den europäischen Märkten zeigen sich am Dienstag vorbörslich freundlich.

Anleger an der Wall Street zeigten sich vor der Weihnachtspause leicht zuversichtlich.

Der Dow Jones zeigte sich vor den Feiertagen freundlich und legte letztlich um 0,53 Prozent auf 33.203,93 Zähler zu. Der NASDAQ Composite pendelte während der Sitzung in der Nähe seines Vortagesniveaus und erzielte zum Handelsschluss mit 10.497,86 Punkten ein leichtes Plus von 0,21 Prozent.

Vor der Weihnachtspause fassten sich Anleger an der Wall Street ein Herz. Wie Marktanalyst Edward Moya vom Broker Oanda gegenüber der Deutsche Presseagentur kommentierte, hätten die am Freitag veröffentlichten US-Konjunkturdaten die These untermauert, dass die Inflation zurückgehe. Unternehmensseitig stand Tesla im Fokus der Anleger. So hatte Tesla-Chef Elon Musk verlautet, künftig keine Anteilsscheine an dem Autobauer mehr verkaufen zu wollen.

Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken