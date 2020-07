Der deutsche Aktienmarkt näherte sich am Dienstag zum Handelsende seinem Vortagesschlusskurs.

Der DAX notierte zum Ertönen der Startglocke 0,37 Prozent im Plus bei 12.886,23 Einheiten und hielt sich zunächst auf diesem Niveau. Im Laufe des Vormittags gab er seine Gewinne allerdings ab und rutschte ins Minus. Den Großteil seiner Verluste konnte er bis zum Ertönen der Schlussglocke aber wieder wett machen. Letztlich stand ein marginales Minus von 0,03 Prozent auf 12.835,28 Punkte an der Tafel.

Der TecDAX startete am Dienstag fester, fiel im Verlauf aber auf rotes Terrain zurück und verharrte dort. Er ging 0,46 Prozent tiefer bei 3.052,65 Zählern in den Feierabend.

Am deutschen Aktienmarkt herrschte am Dienstag angesichts wieder steigender Corona-Zahlen in vielen Ländern Zurückhaltung. Die Anleger richteten ihre Blicke zudem auf die an Fahrt gewinnende Bilanzsaison. Vor allem aus dem US-Techsektor stehen diese Woche noch wichtige Quartalszahlen bevor - hiervor gingen Anleger zunächst kein Risiko mehr ein.

In den Fokus rückte zudem der Zinsentscheid der US-Notenbank Fed am Mittwoch.

Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken