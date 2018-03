Asiens Börsen mit gemischten Vorzeichen -- Trump will offenbar Amazon attackieren - Amazon-Aktie unter Druck -- Trader wetten stark gegen Tesla-Anleihen -- Cryan will Chef der Deutschen Bank bleiben

FACEBOOK DRUCKEN

Softbank will wohl ein Viertel von Swiss Re. Nemetschek peilt weiteres Wachstum an. Experte: Carsharing-Fusion von Daimler und BMW mit Geely möglich. Facebook will Verbindungen zu Daten-Händlern kappen. Umfrage zur Beliebtheit von Unternehmen: Sieht Amazon bald nur noch Teslas Rücklichter? CME Group will Betreiber von Währungs- und Anleihenhandel kaufen.