Im Aufwind

Die Aktie des iKonzerns Apple kann am Mittwoch an der NASDAQ kräftige Kursgewinne verbuchen. Hintergrund ist eine Bekanntmachung von US-Präsident Donald Trump.

US-Präsident Donald Trump will an diesem Mittwoch bekanntgeben, dass Apple weitere 100 Milliarden Dollar für die Fertigung in den Vereinigten Staaten investieren will. Das Unternehmen will so seine Produktion in dem Land erhöhen und Zölle auf iPhone-Importe vermeiden. Die Apple-Aktien gewinnen an der NASDAQ zeitweise 5,84 Prozent auf 214,77 US-Dollar.

NEW YORK (dpa-AFX)