INDEX-MONITOR: Deutsche Bank und Siemens Energy neu im Euro Stoxx 50

ZUG (dpa-AFX) - Die Deutsche Bank sowie Siemen Energy steigen in den Euro Stoxx 50 auf. Das teilte die Stoxx Ltd am Montag mit. Ebenfalls neu in den Index aufgenommen wird das belgische Biotechnologieunternehmen Argenx. Verlassen müssen den Euro Stoxx 50 Nokia , Stellantis sowie Pernod Ricard .

