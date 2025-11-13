Infineon Aktie News: Infineon gewinnt am Vormittag an Boden

Notierung im Blick

Die Aktie von Infineon gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Infineon legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 2,3 Prozent auf 37,05 EUR.

Die Infineon-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,3 Prozent auf 37,05 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Infineon-Aktie sogar auf 37,25 EUR. Bei 36,59 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der Infineon-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 220.287 Stück gehandelt.

Am 20.02.2025 markierte das Papier bei 39,43 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Infineon-Aktie damit 6,04 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 23,17 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 37,46 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 0,350 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,350 EUR je Infineon-Aktie. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 43,24 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte Infineon am 12.11.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,18 EUR, nach -0,07 EUR im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz wurden 3,94 Mrd. EUR gegenüber 3,92 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Infineon wird die nächste Bilanz für Q1 2026 voraussichtlich am 10.02.2026 vorlegen. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte Infineon möglicherweise am 17.11.2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Infineon im Jahr 2026 1,68 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

