DAX24.321 -0,3%Est505.799 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,92 +2,3%Nas23.406 -0,3%Bitcoin88.336 +0,8%Euro1,1618 +0,2%Öl62,56 -0,2%Gold4.236 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Infineon 623100 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA Bayer BAY001 Siemens 723610 RWE 703712 RENK RENK73 Volkswagen (VW) vz. 766403 Novo Nordisk A3EU6F HENSOLDT HAG000 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Deutsche Bank 514000 Tesla A1CX3T
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Shutdown beendet: DAX schwächelt -- Asiens Märkte letztlich höher -- Merck wächst stärker als erwartet -- RENK auf Wachstumskurs -- Siemens, NEL, Palantir, Telekom, DroneShield im Fokus
Top News
RENK-Aktie stark gesucht: Weiteres Wachstum dank Rüstungsboom - auch HENSOLDT und Rheinmetall im Blick RENK-Aktie stark gesucht: Weiteres Wachstum dank Rüstungsboom - auch HENSOLDT und Rheinmetall im Blick
DAX-Chefs: Diese Studiengänge haben die Chefs aus der ersten Reihe absolviert DAX-Chefs: Diese Studiengänge haben die Chefs aus der ersten Reihe absolviert
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
ETF Anlage mit 500 Euro Prämie! Jetzt OSKAR ETF starten und bis zu 500 Euro Prämie erhalten
Notierung im Blick

Infineon Aktie News: Infineon gewinnt am Vormittag an Boden

13.11.25 09:22 Uhr
Infineon Aktie News: Infineon gewinnt am Vormittag an Boden

Die Aktie von Infineon gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Infineon legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 2,3 Prozent auf 37,05 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Infineon AG
36,70 EUR 0,35 EUR 0,96%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Infineon-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,3 Prozent auf 37,05 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Infineon-Aktie sogar auf 37,25 EUR. Bei 36,59 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der Infineon-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 220.287 Stück gehandelt.

Am 20.02.2025 markierte das Papier bei 39,43 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Infineon-Aktie damit 6,04 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 23,17 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 37,46 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 0,350 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,350 EUR je Infineon-Aktie. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 43,24 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte Infineon am 12.11.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,18 EUR, nach -0,07 EUR im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz wurden 3,94 Mrd. EUR gegenüber 3,92 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Infineon wird die nächste Bilanz für Q1 2026 voraussichtlich am 10.02.2026 vorlegen. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte Infineon möglicherweise am 17.11.2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Infineon im Jahr 2026 1,68 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Infineon-Aktie

Infineon-Aktie steigt deutlich: Wachstumsimpulse durch KI-Rechenzentren

Neue Analyse: Jefferies & Company Inc. bewertet Infineon-Aktie mit Buy

JP Morgan Chase & Co. bescheinigt Neutral für Infineon-Aktie

Ausgewählte Hebelprodukte auf Infineon

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Infineon

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: CHRISTOF STACHE/AFP/Getty Images

Nachrichten zu Infineon AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Infineon AG

DatumRatingAnalyst
10:31Infineon NeutralJP Morgan Chase & Co.
08:31Infineon BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:01Infineon BuyJefferies & Company Inc.
08:01Infineon OutperformBernstein Research
12.11.2025Infineon KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
08:31Infineon BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:01Infineon BuyJefferies & Company Inc.
08:01Infineon OutperformBernstein Research
12.11.2025Infineon KaufenDZ BANK
12.11.2025Infineon BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
10:31Infineon NeutralJP Morgan Chase & Co.
12.11.2025Infineon NeutralJP Morgan Chase & Co.
11.11.2025Infineon NeutralJP Morgan Chase & Co.
07.11.2025Infineon NeutralJP Morgan Chase & Co.
05.09.2025Infineon NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
30.06.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.
09.06.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.
12.05.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.
05.05.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.
04.05.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Infineon AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen