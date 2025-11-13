Infineon Aktie News: Infineon gewinnt am Vormittag an Boden
Die Aktie von Infineon gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Infineon legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 2,3 Prozent auf 37,05 EUR.
Werte in diesem Artikel
Die Infineon-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,3 Prozent auf 37,05 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Infineon-Aktie sogar auf 37,25 EUR. Bei 36,59 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der Infineon-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 220.287 Stück gehandelt.
Am 20.02.2025 markierte das Papier bei 39,43 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Infineon-Aktie damit 6,04 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 23,17 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 37,46 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Nach 0,350 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,350 EUR je Infineon-Aktie. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 43,24 EUR.
Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte Infineon am 12.11.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,18 EUR, nach -0,07 EUR im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz wurden 3,94 Mrd. EUR gegenüber 3,92 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Infineon wird die nächste Bilanz für Q1 2026 voraussichtlich am 10.02.2026 vorlegen. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte Infineon möglicherweise am 17.11.2026 präsentieren.
Von Analysten wird erwartet, dass Infineon im Jahr 2026 1,68 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Infineon-Aktie
Infineon-Aktie steigt deutlich: Wachstumsimpulse durch KI-Rechenzentren
Neue Analyse: Jefferies & Company Inc. bewertet Infineon-Aktie mit Buy
JP Morgan Chase & Co. bescheinigt Neutral für Infineon-Aktie
Ausgewählte Hebelprodukte auf Infineon
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Infineon
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: CHRISTOF STACHE/AFP/Getty Images
Nachrichten zu Infineon AG
Analysen zu Infineon AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|10:31
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:31
|Infineon Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:01
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:01
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|12.11.2025
|Infineon Kaufen
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:31
|Infineon Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:01
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:01
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|12.11.2025
|Infineon Kaufen
|DZ BANK
|12.11.2025
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|10:31
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.2025
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.11.2025
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.11.2025
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.09.2025
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.06.2023
|Infineon Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09.06.2023
|Infineon Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12.05.2023
|Infineon Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|05.05.2023
|Infineon Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|04.05.2023
|Infineon Underperform
|Jefferies & Company Inc.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Infineon AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen