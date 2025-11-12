DAX 24.289 -0,4%ESt50 5.801 +0,2%MSCI World 4.418 +0,1%Top 10 Crypto 13,97 +2,6%Nas 23.406 -0,3%Bitcoin 88.627 +1,2%Euro 1,1618 +0,2%Öl 62,99 +0,5%Gold 4.229 +0,8%
Ausblick: Walt Disney mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Alphabet-Aktie tiefer: Idealo mit Milliardenforderung von Google - EU leitet erneutes Verfahren ein
Infineon Aktie

Infineon Aktien-Sparplan
36,47 EUR +0,10 EUR +0,26 %
STU
Marktkap. 44,02 Mrd. EUR

KGV 80,98
WKN 623100

ISIN DE0006231004

Symbol IFNNF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Infineon Buy
08:31 Uhr

Infineon Buy

08:31 Uhr
Infineon Buy
Infineon AG
36,47 EUR 0,10 EUR 0,26%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Infineon von 40 auf 41 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Umsatz habe sich entsprechend den Erwartungen entwickelt, schrieb Tammy Qiu am Mittwochabend im Nachgang der Quartalszahlen. Künstliche Intelligenz werde der Hauptantriebsmotor für den Halbleiterherseteller./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 21:51 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Infineon Buy

Unternehmen:
Infineon AG		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
41,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
36,19 €		 Abst. Kursziel*:
13,29%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
36,47 €		 Abst. Kursziel aktuell:
12,44%
Analyst Name:
Tammy Qiu 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
43,24 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Infineon AG

10:31 Infineon Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:31 Infineon Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:01 Infineon Outperform Bernstein Research
08:01 Infineon Buy Jefferies & Company Inc.
12.11.25 Infineon Kaufen DZ BANK
Nachrichten zu Infineon AG

