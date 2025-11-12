Infineon Aktie
Marktkap. 44,02 Mrd. EURKGV 32,18 Div. Rendite 1,11%
WKN 623100
ISIN DE0006231004
Symbol IFNNF
Infineon Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Infineon mit einem Kursziel von 48 Euro auf "Buy" belassen. Mit der erwarteten Umsatzverdoppelung im Geschäftsjahr 2026 werde der Umsatz des Chipkonzerns mit Leistungshalbleitern bis 2030 voraussichtlich um rund 25 Prozent jährlich wachsen und den Anteil am Konzernumsatz von zehn auf 15 bis 20 Prozent steigen, schrieb Janardan Menon am Mittwochnachmittag im Nachgang des Quartalsberichts. Dies dürfte dem Aktienkurs zugutekommen./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 14:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Infineon
Zusammenfassung: Infineon Buy
|Unternehmen:
Infineon AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
48,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
36,19 €
|Abst. Kursziel*:
32,63%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
36,47 €
|Abst. Kursziel aktuell:
31,63%
|
Analyst Name:
Janardan Menon
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
43,13 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Infineon AG
|08:01
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|08:01
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.25
|Infineon Kaufen
|DZ BANK
|12.11.25
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.25
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|08:01
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.25
|Infineon Kaufen
|DZ BANK
|12.11.25
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.25
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|08:01
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.25
|Infineon Kaufen
|DZ BANK
|12.11.25
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.25
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|30.06.23
|Infineon Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09.06.23
|Infineon Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12.05.23
|Infineon Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|05.05.23
|Infineon Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|04.05.23
|Infineon Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.25
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.11.25
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.11.25
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.09.25
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.08.25
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.