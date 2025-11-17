DAX23.548 -1,4%Est505.635 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,55 -0,6%Nas22.785 -0,5%Bitcoin80.449 -1,1%Euro1,1601 -0,2%Öl64,27 ±-0,0%Gold4.063 -0,4%
DAX sackt ab -- Wall Street stabil -- Buffett schlägt bei Alphabet-Aktie zu -- Netflix mit Mega-Aktiensplit -- NVIDIA, Palantir, Xpeng, Rüstungsaktien, Amazon, Geely, DroneShield, Plug Power im Fokus
Infrastruktur - ein Markt mit Potential
Xpeng-Aktie unter Druck: Xpeng kann Verluste deutlich eindämmen - Umsatz enttäuscht leicht
Aktienkurs im Fokus

Infineon Aktie News: Investoren trennen sich am Montagnachmittag vermehrt von Infineon

17.11.25 16:08 Uhr
Infineon Aktie News: Investoren trennen sich am Montagnachmittag vermehrt von Infineon

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Infineon. Die Infineon-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,6 Prozent auf 34,75 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Infineon AG
34,25 EUR -0,86 EUR -2,44%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Infineon-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr um 1,6 Prozent auf 34,75 EUR ab. Das Tagestief markierte die Infineon-Aktie bei 34,26 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 35,44 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1.458.656 Infineon-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 39,43 EUR. Dieser Kurs wurde am 20.02.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der Infineon-Aktie liegt somit 11,88 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 23,17 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 33,31 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass Infineon-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,350 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Infineon 0,350 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 43,52 EUR an.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Infineon am 12.11.2025. Das EPS lag bei 0,18 EUR. Im letzten Jahr hatte Infineon einen Gewinn von -0,07 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde auf 3,94 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,92 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Infineon wird die nächste Bilanz für Q1 2026 voraussichtlich am 04.02.2026 vorlegen. Mit der Vorlage der Q1 2027-Bilanz von Infineon rechnen Experten am 10.02.2027.

In der Infineon-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 1,61 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Infineon-Aktie

Aktien-Analyse: Goldman Sachs Group Inc. bewertet Infineon-Aktie

Infineon-Aktie erhält von Warburg Research Bewertung: Buy

Aktien-Tipp: So bewertet Barclays Capital die Infineon-Aktie

Nachrichten zu Infineon AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu Infineon AG

DatumRatingAnalyst
14.11.2025Infineon BuyGoldman Sachs Group Inc.
14.11.2025Infineon BuyWarburg Research
13.11.2025Infineon OverweightBarclays Capital
13.11.2025Infineon BuyUBS AG
13.11.2025Infineon BuyDeutsche Bank AG
