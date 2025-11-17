Infineon Aktie News: Investoren trennen sich am Montagnachmittag vermehrt von Infineon

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Infineon. Die Infineon-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,6 Prozent auf 34,75 EUR ab.

Die Infineon-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr um 1,6 Prozent auf 34,75 EUR ab. Das Tagestief markierte die Infineon-Aktie bei 34,26 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 35,44 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1.458.656 Infineon-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 39,43 EUR. Dieser Kurs wurde am 20.02.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der Infineon-Aktie liegt somit 11,88 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 23,17 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 33,31 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass Infineon-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,350 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Infineon 0,350 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 43,52 EUR an.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Infineon am 12.11.2025. Das EPS lag bei 0,18 EUR. Im letzten Jahr hatte Infineon einen Gewinn von -0,07 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde auf 3,94 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,92 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Infineon wird die nächste Bilanz für Q1 2026 voraussichtlich am 04.02.2026 vorlegen. Mit der Vorlage der Q1 2027-Bilanz von Infineon rechnen Experten am 10.02.2027.

In der Infineon-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 1,61 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

