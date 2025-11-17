DAX23.884 ±0,0%Est505.683 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,93 +2,4%Nas22.901 +0,1%Bitcoin82.154 +1,0%Euro1,1598 -0,2%Öl64,00 -0,5%Gold4.079 ±-0,0%
Infineon Aktie News: Infineon reagiert am Vormittag positiv

17.11.25 09:22 Uhr
Die Aktie von Infineon gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die Infineon-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 35,69 EUR nach oben.

Infineon AG
35,55 EUR 0,44 EUR 1,25%
Das Papier von Infineon legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 35,69 EUR. Kurzfristig markierte die Infineon-Aktie bei 35,72 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 35,44 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 140.793 Infineon-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 20.02.2025 bei 39,43 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 10,49 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 23,17 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 35,07 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Infineon-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,350 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,350 EUR aus. Analysten bewerten die Infineon-Aktie im Durchschnitt mit 43,52 EUR.

Am 12.11.2025 legte Infineon die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Das EPS lag bei 0,18 EUR. Im letzten Jahr hatte Infineon einen Gewinn von -0,07 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 3,94 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,92 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 04.02.2026 dürfte Infineon Anlegern einen Blick in die Q1 2026-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q1 2027-Bilanz von Infineon rechnen Experten am 10.02.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 1,61 EUR je Infineon-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Infineon AG

DatumRatingAnalyst
14.11.2025Infineon BuyGoldman Sachs Group Inc.
14.11.2025Infineon BuyWarburg Research
13.11.2025Infineon OverweightBarclays Capital
13.11.2025Infineon BuyUBS AG
13.11.2025Infineon BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
14.11.2025Infineon BuyGoldman Sachs Group Inc.
14.11.2025Infineon BuyWarburg Research
13.11.2025Infineon OverweightBarclays Capital
13.11.2025Infineon BuyUBS AG
13.11.2025Infineon BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
13.11.2025Infineon NeutralJP Morgan Chase & Co.
12.11.2025Infineon NeutralJP Morgan Chase & Co.
11.11.2025Infineon NeutralJP Morgan Chase & Co.
07.11.2025Infineon NeutralJP Morgan Chase & Co.
05.09.2025Infineon NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
30.06.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.
09.06.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.
12.05.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.
05.05.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.
04.05.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.

