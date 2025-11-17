Infineon Aktie News: Infineon am Montagmittag im Minus

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Infineon. Der Infineon-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,8 Prozent auf 34,65 EUR.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,8 Prozent auf 34,65 EUR. Die Abwärtsbewegung der Infineon-Aktie ging bis auf 34,63 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 35,44 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 769.159 Infineon-Aktien umgesetzt.

Bei 39,43 EUR erreichte der Titel am 20.02.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 13,80 Prozent Plus fehlen der Infineon-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 23,17 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 33,13 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,350 EUR an Infineon-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,350 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 43,52 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Infineon am 12.11.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,18 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Infineon ein EPS von -0,07 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0,61 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 3,94 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 3,92 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird am 04.02.2026 erwartet. Die Q1 2027-Finanzergebnisse könnte Infineon möglicherweise am 10.02.2027 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 1,61 EUR je Aktie belaufen.

