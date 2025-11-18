DAX23.333 -1,1%Est505.577 -1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,39 -0,9%Nas22.708 -0,8%Bitcoin78.694 -0,9%Euro1,1590 ±-0,0%Öl63,90 -0,2%Gold4.040 -0,1%
Infineon Aktie News: Infineon am Vormittag billiger

18.11.25 09:22 Uhr
Die Aktie von Infineon gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Infineon-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,8 Prozent auf 33,76 EUR ab.

Die Infineon-Aktie notierte um 09:07 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,8 Prozent auf 33,76 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Infineon-Aktie bisher bei 33,68 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 33,83 EUR. Von der Infineon-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 140.009 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 39,43 EUR erreichte der Titel am 20.02.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 16,80 Prozent hinzugewinnen. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 23,17 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Infineon-Aktie 31,37 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass Infineon-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,350 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Infineon 0,350 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 43,52 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Infineon am 12.11.2025. Es stand ein EPS von 0,18 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Infineon noch ein Gewinn pro Aktie von -0,07 EUR in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 3,94 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 3,92 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird am 04.02.2026 erwartet. Infineon dürfte die Q1 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 10.02.2027 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 1,61 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Infineon

Analysen zu Infineon AG

DatumRatingAnalyst
14.11.2025Infineon BuyGoldman Sachs Group Inc.
14.11.2025Infineon BuyWarburg Research
13.11.2025Infineon OverweightBarclays Capital
13.11.2025Infineon BuyUBS AG
13.11.2025Infineon BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
14.11.2025Infineon BuyGoldman Sachs Group Inc.
14.11.2025Infineon BuyWarburg Research
13.11.2025Infineon OverweightBarclays Capital
13.11.2025Infineon BuyUBS AG
13.11.2025Infineon BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
13.11.2025Infineon NeutralJP Morgan Chase & Co.
12.11.2025Infineon NeutralJP Morgan Chase & Co.
11.11.2025Infineon NeutralJP Morgan Chase & Co.
07.11.2025Infineon NeutralJP Morgan Chase & Co.
05.09.2025Infineon NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
30.06.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.
09.06.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.
12.05.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.
05.05.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.
04.05.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.

