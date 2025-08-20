Infineon Aktie News: Anleger schicken Infineon am Freitagvormittag auf rotes Terrain

Infineon im Fokus

Die Aktie von Infineon gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Infineon-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 36,04 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Infineon nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:06 Uhr 0,3 Prozent auf 36,04 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Infineon-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 35,93 EUR aus. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 35,97 EUR. Bisher wurden via XETRA 33.674 Infineon-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 39,43 EUR markierte der Titel am 20.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Infineon-Aktie mit einem Kursplus von 9,41 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 23,17 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Infineon-Aktie 55,55 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,352 EUR. Im Vorjahr hatte Infineon 0,350 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die Infineon-Aktie im Durchschnitt mit 43,19 EUR.

Am 05.08.2025 hat Infineon in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,23 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,30 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Infineon 3,70 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,05 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 3,70 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Voraussichtlich am 13.11.2025 dürfte Infineon Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 17.11.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,44 EUR je Aktie belaufen.

