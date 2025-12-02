Insidertrade: Rheinmetall-Aktien ins Depot genommen
Eigengeschäfte von Führungskräften: Die Reaktion der Rheinmetall-Aktie.
Werte in diesem Artikel
Zu einem Eigengeschäft einer Führungskraft kam es am 01.12.2025 bei Rheinmetall. Am 01.12.2025 wurde der Handel mit Rheinmetall-Anteilen gemeldet. Papperger, Armin Theodor, Vorstand, kaufte am 01.12.2025 Rheinmetall-Anteilsscheine. Insgesamt wechselten 210 Aktien zum Preis von jeweils 1.421,00 EUR den Besitzer. Das Papier von Rheinmetall legte letztlich zu und stieg im FSE-Handel um 0,40 Prozent auf 1.444,50 EUR.
Die Rheinmetall-Aktie notierte im FSE-Handel des am Veröffentlichungstages der BaFin-News letzten Endes in Grün und gewann Prozent auf EUR. Rheinmetall wird derzeit am Markt mit 67,93 Mrd. Euro bewertet. Öffentlich zum Handel stehen aktuell 45.880.996 Anteilsscheine.
Zuletzt hatte es am 12.08.2025 Directors' Dealings bei Rheinmetall gegeben. Aufsichtsrat, Draeger, Dr.-Ing. Klaus, erwarb 161 Papiere zu jeweils 1.545,00 EUR.
