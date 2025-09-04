Intel Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Intel am Freitagnachmittag im Minus

DAX23.579 -0,8%ESt505.312 -0,7%Top 10 Crypto15,50 +0,7%Dow45.289 -0,7%Nas21.608 -0,5%Bitcoin94.504 -0,5%Euro1,1728 +0,7%Öl65,50 -2,1%Gold3.577 +0,8%
Kurs der Intel

05.09.25 16:10 Uhr
Die Aktie von Intel gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Intel-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 24,57 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Intel Corp.
20,73 EUR -0,33 EUR -1,57%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Intel befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 0,2 Prozent auf 24,57 USD ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Intel-Aktie bis auf 24,26 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 24,61 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 1.558.268 Intel-Aktien den Besitzer.

Bei 27,54 USD markierte der Titel am 19.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 12,11 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 17,67 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Intel-Aktie 28,09 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 erhielten Intel-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,380 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,038 USD. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 21,83 USD für die Intel-Aktie aus.

Intel veröffentlichte am 24.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,67 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,38 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,20 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 12,86 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 12,83 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Intel-Bilanz für Q3 2025 wird am 23.10.2025 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Intel einen Gewinn von 0,134 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Intel Corp.

DatumRatingAnalyst
25.08.2025Intel Market-PerformBernstein Research
20.08.2025Intel Market-PerformBernstein Research
19.08.2025Intel NeutralUBS AG
12.08.2025Intel Market-PerformBernstein Research
25.07.2025Intel UnderweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
28.10.2022Intel OutperformCredit Suisse Group
01.08.2022Intel OutperformCredit Suisse Group
29.04.2022Intel OutperformCredit Suisse Group
15.02.2022Intel OutperformCredit Suisse Group
27.01.2022Intel OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
25.08.2025Intel Market-PerformBernstein Research
20.08.2025Intel Market-PerformBernstein Research
19.08.2025Intel NeutralUBS AG
12.08.2025Intel Market-PerformBernstein Research
25.07.2025Intel NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
25.07.2025Intel UnderweightJP Morgan Chase & Co.
28.04.2025Intel VerkaufenDZ BANK
15.04.2025Intel UnderweightJP Morgan Chase & Co.
06.02.2025Intel VerkaufenDZ BANK
31.01.2025Intel SellGoldman Sachs Group Inc.

