Heute im Fokus
Gewinnmitnahmen an den US-Börsen -- DAX geht tiefer ins Wochenende -- EU verhängt Milliardenstrafe gegen Google -- Broadcom mit starker Bilanz -- Siemens Energy, Rüstungsaktien, Amazon, BYD im Fokus
Top News
Aktie gefragt: Tesla stellt Musk Aktienpaket für eine Billion Dollar in Aussicht
Hunderte Festnahmen bei Hyundai in USA
Mantaplatte - Heiße Marktinsights mit Tobias Kramer, Maik Thielen und Lars Reichel im aktuellen gettex podcast
Kurs der Intel

Intel Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Intel tendiert am Freitagabend schwächer

05.09.25 20:24 Uhr
Intel Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Intel tendiert am Freitagabend schwächer

Die Aktie von Intel gehört am Freitagabend zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Intel-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 1,1 Prozent auf 24,34 USD.

Um 20:08 Uhr ging es für die Intel-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 1,1 Prozent auf 24,34 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Intel-Aktie bis auf 24,18 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 24,61 USD. Der Tagesumsatz der Intel-Aktie belief sich zuletzt auf 5.738.700 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 27,54 USD erreichte der Titel am 19.02.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Intel-Aktie somit 11,64 Prozent niedriger. Am 09.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 17,67 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Intel-Aktie mit einem Verlust von 27,41 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,038 USD. Im Vorjahr hatte Intel 0,380 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die Intel-Aktie im Durchschnitt mit 21,83 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Intel am 24.07.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,67 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,38 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 12,86 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 0,20 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 12,83 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 23.10.2025 terminiert.

In der Intel-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 0,134 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Intel-Aktie

NASDAQ Composite Index-Papier Intel-Aktie: So viel Verlust hätte ein Intel-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

Hot Stocks heute: Trade der Woche - Intel wird zum strategischen Asset der US-Regierung

Neuer Großaktionär: US-Regierung hält zehn Prozent an Intel - Intel-Aktie dreht ins Minus

In eigener Sache

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

