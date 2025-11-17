Intel Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Intel wird am Montagabend ausgebremst

So bewegt sich Intel

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Intel. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 2,0 Prozent auf 34,80 USD.

Das Papier von Intel gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 20:08 Uhr ging es um 2,0 Prozent auf 34,80 USD abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Intel-Aktie bis auf 34,66 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 35,41 USD. Bisher wurden heute 6.792.573 Intel-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 29.10.2025 auf bis zu 42,47 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Intel-Aktie somit 18,06 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 09.04.2025 auf bis zu 17,67 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Intel-Aktie mit einem Verlust von 49,24 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,038 USD. Im Vorjahr erhielten Intel-Aktionäre 0,380 USD je Wertpapier. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 28,50 USD.

Am 23.10.2025 legte Intel die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,90 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren -3,88 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Intel im vergangenen Quartal 13,65 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,78 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Intel 13,28 Mrd. USD umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Intel am 22.01.2026 vorlegen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,325 USD je Aktie in den Intel-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Intel-Aktie

NASDAQ Composite Index-Papier Intel-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Intel von vor 3 Jahren verdient

NASDAQ Composite Index-Titel Intel-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Intel von vor einem Jahr abgeworfen

So schätzen die Analysten die Zukunft der Intel-Aktie ein