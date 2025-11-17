Intel Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Intel tendiert am Nachmittag schwächer

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Intel. Zuletzt ging es für die Intel-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 35,46 USD.

Die Intel-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr um 0,2 Prozent auf 35,46 USD nach. Das Tagestief markierte die Intel-Aktie bei 35,15 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 35,41 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Intel-Aktien beläuft sich auf 2.026.837 Stück.

Am 29.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 42,47 USD an. Derzeit notiert die Intel-Aktie damit 16,51 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 17,67 USD ab. Der derzeitige Kurs der Intel-Aktie liegt somit 100,74 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,380 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,038 USD. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 28,50 USD.

Am 23.10.2025 hat Intel in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,90 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren -3,88 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 13,65 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,28 Mrd. USD in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 22.01.2026 dürfte Intel Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Intel-Gewinn in Höhe von 0,325 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Intel-Aktie

NASDAQ Composite Index-Papier Intel-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Intel von vor 3 Jahren verdient

NASDAQ Composite Index-Titel Intel-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Intel von vor einem Jahr abgeworfen

So schätzen die Analysten die Zukunft der Intel-Aktie ein