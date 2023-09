K+S Aktie News: K+S am Freitagmittag gesucht

Notierung im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von K+S. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,9 Prozent auf 17,30 EUR zu.

Die K+S-Aktie konnte um 11:46 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,9 Prozent auf 17,30 EUR. Kurzfristig markierte die K+S-Aktie bei 17,52 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 17,05 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 171.140 K+S-Aktien den Besitzer.

Am 28.10.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 23,95 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die K+S-Aktie mit einem Kursplus von 38,48 Prozent wieder erreichen. Am 14.06.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 14,35 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 17,03 Prozent könnte die K+S-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 19,71 EUR aus.

K+S gewährte am 10.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,29 EUR gegenüber 2,28 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Mit einem Umsatz von 825,80 EUR, gegenüber 1.509,90 EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 45,31 Prozent präsentiert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte K+S am 14.11.2023 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können K+S-Anleger Experten zufolge am 14.11.2024 werfen.

Experten gehen davon aus, dass K+S im Jahr 2023 1,01 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

