K+S Aktie News: K+S am Freitagnachmittag im Aufwind

Aktie im Fokus

Die Aktie von K+S gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,2 Prozent auf 17,36 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Um 15:52 Uhr ging es für das K+S-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,2 Prozent auf 17,36 EUR. Die K+S-Aktie zog in der Spitze bis auf 17,52 EUR an. Zur Startglocke stand der Titel bei 17,05 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 295.237 K+S-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 28.10.2022 auf bis zu 23,95 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 38,00 Prozent. Am 14.06.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 14,35 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der K+S-Aktie liegt somit 20,94 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel der K+S-Aktie wird bei 19,71 EUR angegeben.

Am 10.08.2023 äußerte sich K+S zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,29 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 2,28 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 45,31 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1.509,90 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 825,80 EUR.

Voraussichtlich am 14.11.2023 dürfte K+S Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der K+S-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 14.11.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass K+S im Jahr 2023 1,01 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

