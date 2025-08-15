Apple-Aktie freundlich: Apple stellt neue iPhones voraussichtlich in zwei Wochen vor
Apple wird seine neue iPhone-Generation voraussichtlich in zwei Wochen vorstellen. Der Konzern setzte ein Event in seinem Hauptquartier in Cupertino für den 9. September an.
Werte in diesem Artikel
Wie gewohnt machte Apple keine Angaben dazu, worum es dabei gehen soll. Bei den September-Veranstaltungen werden aber traditionell neue Modelle der iPhones sowie der Computer-Uhr Apple Watch präsentiert.
In diesem Jahr soll die Modell-Palette Medienberichten zufolge um ein dünneres iPhone erweitert werden. Das iPhone 17 werde äußerlich der aktuellen 16er-Reihe ähnlich sehen, aber eine bessere Kamera und ein größeres Display bekommen, berichtete der Finanzdienst Bloomberg. Die teureren Pro-Modelle werden demnach mit einem größeren Kamera-Block auf der Rückseite auffallen.
Im NASDAQ-Handel am Montag geht es für die Apple-Aktie zeitweise um 0,54 Prozent nach oben auf 228,38 US-Dollar.
/so/DP/stw
CUPERTINO (dpa-AFX)
Übrigens: Apple und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Apple
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Apple
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Apple News
Bildquellen: r.classen / Shutterstock.com, Zhao jian kang / Shutterstock.com
Nachrichten zu Apple Inc.
Analysen zu Apple Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.08.2025
|Apple Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.2025
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.2025
|Apple Halten
|DZ BANK
|07.08.2025
|Apple Neutral
|UBS AG
|05.08.2025
|Apple Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.08.2025
|Apple Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.2025
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.08.2025
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.07.2025
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.06.2025
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.08.2025
|Apple Halten
|DZ BANK
|07.08.2025
|Apple Neutral
|UBS AG
|05.08.2025
|Apple Neutral
|UBS AG
|01.08.2025
|Apple Halten
|DZ BANK
|01.08.2025
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|02.05.2025
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.04.2025
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|31.01.2025
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|31.01.2025
|Apple Underweight
|Barclays Capital
|21.01.2025
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Apple Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen