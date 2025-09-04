LANXESS Aktie News: LANXESS am Vormittag mit positiven Vorzeichen

Notierung im Fokus

Die Aktie von LANXESS gehört am Freitagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die LANXESS-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,5 Prozent auf 23,78 EUR zu.

Um 09:07 Uhr sprang die LANXESS-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,5 Prozent auf 23,78 EUR zu. Bei 23,96 EUR erreichte die LANXESS-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 23,74 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 10.866 LANXESS-Aktien umgesetzt.

Bei 33,93 EUR erreichte der Titel am 06.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 42,68 Prozent über dem aktuellen Kurs der LANXESS-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 20,42 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 14,13 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,100 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,210 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 24,81 EUR.

LANXESS gewährte am 14.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,52 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das LANXESS ein Ergebnis je Aktie von -0,19 EUR vermeldet. Der Umsatz wurde auf 1,47 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 12,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,68 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 06.11.2025 erwartet. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 05.11.2026.

Experten gehen davon aus, dass LANXESS im Jahr 2025 1,01 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

