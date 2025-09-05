LANXESS Aktie News: LANXESS am Montagnachmittag in Grün

So bewegt sich LANXESS

Die Aktie von LANXESS gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die LANXESS-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 23,36 EUR zu.

Die LANXESS-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 23,36 EUR. Die LANXESS-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 23,64 EUR. Bei 23,44 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 62.402 LANXESS-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.03.2025 bei 33,93 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 45,25 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 20,42 EUR. Der aktuelle Kurs der LANXESS-Aktie ist somit 12,59 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,100 EUR an LANXESS-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,210 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 24,07 EUR aus.

Am 14.08.2025 legte LANXESS die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,52 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,19 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat LANXESS im vergangenen Quartal 1,47 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 12,63 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte LANXESS 1,68 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte LANXESS am 06.11.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von LANXESS rechnen Experten am 05.11.2026.

Experten taxieren den LANXESS-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,01 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur LANXESS-Aktie

MDAX-Wert LANXESS-Aktie: So viel Verlust hätte ein LANXESS-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

August 2025: Analysten sehen Potenzial bei LANXESS-Aktie

MDAX-Wert LANXESS-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in LANXESS von vor 3 Jahren angefallen