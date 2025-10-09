LANXESS Aktie News: LANXESS schiebt sich am Vormittag vor

So bewegt sich LANXESS

Die Aktie von LANXESS gehört am Donnerstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die LANXESS-Papiere zuletzt 0,7 Prozent.

Um 09:06 Uhr stieg die LANXESS-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 20,88 EUR. Den Tageshöchststand markierte die LANXESS-Aktie bei 20,90 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 20,70 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 8.488 LANXESS-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 33,93 EUR erreichte der Titel am 06.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 62,50 Prozent hinzugewinnen. Bei 20,42 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die LANXESS-Aktie derzeit noch 2,20 Prozent Luft nach unten.

Nachdem LANXESS seine Aktionäre 2024 mit 0,100 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,097 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 22,33 EUR je LANXESS-Aktie aus.

LANXESS gewährte am 14.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,52 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,19 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 12,63 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1,47 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 1,68 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.11.2025 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 05.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von LANXESS.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,628 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

