LANXESS Aktie News: LANXESS am Mittwochvormittag im Minusbereich

Die Aktie von LANXESS gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die LANXESS-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 20,86 EUR abwärts.

Um 09:07 Uhr rutschte die LANXESS-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 20,86 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die LANXESS-Aktie bis auf 20,62 EUR. Mit einem Wert von 20,76 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 31.646 LANXESS-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 06.03.2025 auf bis zu 33,93 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die LANXESS-Aktie mit einem Kursplus von 62,66 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 20,42 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die LANXESS-Aktie 2,15 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem LANXESS seine Aktionäre 2024 mit 0,100 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,097 EUR je Aktie ausschütten. Analysten bewerten die LANXESS-Aktie im Durchschnitt mit 22,33 EUR.

Am 14.08.2025 hat LANXESS in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,52 EUR gegenüber -0,19 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz lag bei 1,47 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 12,63 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,68 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.11.2025 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 05.11.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,628 EUR je Aktie in den LANXESS-Büchern.

