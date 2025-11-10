DAX23.976 +1,7%Est505.669 +1,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,14 +2,3%Nas23.316 +1,4%Bitcoin91.046 +0,4%Euro1,1547 -0,1%Öl63,35 -0,6%Gold4.091 +2,3%
Fokus auf Aktienkurs

LANXESS Aktie News: LANXESS am Montagnachmittag auf grünem Terrain

10.11.25 16:08 Uhr
LANXESS Aktie News: LANXESS am Montagnachmittag auf grünem Terrain

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von LANXESS. Das Papier von LANXESS konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 17,36 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
LANXESS AG
17,58 EUR 0,32 EUR 1,85%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr sprang die LANXESS-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 17,36 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die LANXESS-Aktie sogar auf 17,66 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 17,40 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 379.995 LANXESS-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 33,93 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.03.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die LANXESS-Aktie derzeit noch 95,45 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.11.2025 bei 16,74 EUR. Derzeit notiert die LANXESS-Aktie damit 3,70 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

LANXESS-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,100 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,097 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 20,36 EUR für die LANXESS-Aktie aus.

Am 14.08.2025 hat LANXESS die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,52 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das LANXESS ein Ergebnis je Aktie von 0,01 EUR vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat LANXESS in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 8,26 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,47 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,60 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von LANXESS wird am 19.03.2026 gerechnet. Schätzungsweise am 17.03.2027 dürfte LANXESS die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je LANXESS-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 0,452 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

