LANXESS Aktie News: LANXESS am Dienstagnachmittag mit roten Vorzeichen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von LANXESS. Zuletzt fiel die LANXESS-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 3,2 Prozent auf 19,69 EUR ab.

Die LANXESS-Aktie wies um 15:51 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 3,2 Prozent auf 19,69 EUR abwärts. Die LANXESS-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 19,67 EUR ab. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 20,06 EUR. Der Tagesumsatz der LANXESS-Aktie belief sich zuletzt auf 259.960 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.03.2025 bei 33,93 EUR. Derzeit notiert die LANXESS-Aktie damit 41,97 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 19,67 EUR am 14.10.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 0,10 Prozent unter dem aktuellen Kurs der LANXESS-Aktie.

Nachdem LANXESS seine Aktionäre 2024 mit 0,100 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,097 EUR je Aktie ausschütten. Analysten bewerten die LANXESS-Aktie im Durchschnitt mit 22,33 EUR.

Am 14.08.2025 hat LANXESS in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. LANXESS vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,52 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,19 EUR je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 12,63 Prozent auf 1,47 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,68 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte LANXESS am 06.11.2025 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 05.11.2026.

Experten gehen davon aus, dass LANXESS im Jahr 2025 0,561 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

