LANXESS Aktie News: LANXESS gewinnt am Mittag an Boden

Die Aktie von LANXESS gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von LANXESS zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,0 Prozent auf 20,16 EUR.

Die LANXESS-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 2,0 Prozent im Plus bei 20,16 EUR. Bei 20,40 EUR erreichte die LANXESS-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den Handelstag beging das Papier bei 20,00 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 92.369 LANXESS-Aktien.

Am 06.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 33,93 EUR. Derzeit notiert die LANXESS-Aktie damit 40,58 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 19,67 EUR am 14.10.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 2,43 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten LANXESS-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,100 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,097 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 22,33 EUR an.

Am 14.08.2025 legte LANXESS die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS lag bei -0,52 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0,19 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat LANXESS in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 12,63 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,47 Mrd. EUR im Vergleich zu 1,68 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Am 06.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von LANXESS rechnen Experten am 05.11.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,561 EUR je LANXESS-Aktie.

