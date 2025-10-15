LANXESS Aktie News: LANXESS am Mittwochvormittag in Grün

Aktienentwicklung

Die Aktie von LANXESS zählt am Mittwochvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von LANXESS nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,0 Prozent auf 19,97 EUR.

Um 09:07 Uhr konnte die Aktie von LANXESS zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 19,97 EUR. Zwischenzeitlich stieg die LANXESS-Aktie sogar auf 20,08 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 20,00 EUR. Bisher wurden via XETRA 16.645 LANXESS-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 33,93 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.03.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 69,90 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 14.10.2025 Kursverluste bis auf 19,67 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 1,50 Prozent könnte die LANXESS-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,100 EUR an LANXESS-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,097 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 22,33 EUR für die LANXESS-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte LANXESS am 14.08.2025. Das EPS lag bei -0,52 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0,19 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,47 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 12,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,68 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

LANXESS wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 06.11.2025 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 05.11.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,561 EUR je Aktie belaufen.

