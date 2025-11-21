DAX23.084 -0,8%Est505.513 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,37 -6,3%Nas22.078 -2,2%Bitcoin72.662 -3,3%Euro1,1548 +0,2%Öl62,56 -1,0%Gold4.041 -0,9%
LANXESS

LANXESS Aktie News: LANXESS am Freitagvormittag mit Verlusten

21.11.25 09:22 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von LANXESS. Die LANXESS-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 16,31 EUR.

LANXESS AG
Aktien
LANXESS AG
16,00 EUR -0,10 EUR -0,62%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die LANXESS-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,4 Prozent im Minus bei 16,31 EUR. In der Spitze büßte die LANXESS-Aktie bis auf 16,15 EUR ein. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 16,17 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 13.403 LANXESS-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.03.2025 bei 33,93 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 108,03 Prozent könnte die LANXESS-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 19.11.2025 (15,65 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 4,05 Prozent könnte die LANXESS-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für LANXESS-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,100 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,094 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die LANXESS-Aktie bei 17,19 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte LANXESS am 06.11.2025. LANXESS hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,89 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,01 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 16,27 Prozent auf 1,34 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte LANXESS 1,60 Mrd. EUR umgesetzt.

Am 19.03.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der LANXESS-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 17.03.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,385 EUR je Aktie in den LANXESS-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur LANXESS-Aktie

Nachrichten zu LANXESS AG

Analysen zu LANXESS AG

20.11.2025LANXESS UnderweightJP Morgan Chase & Co.
17.11.2025LANXESS HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.11.2025LANXESS UnderweightBarclays Capital
11.11.2025LANXESS SellGoldman Sachs Group Inc.
11.11.2025LANXESS HoldJefferies & Company Inc.
10.11.2025LANXESS BuyWarburg Research
06.11.2025LANXESS BuyWarburg Research
07.10.2025LANXESS BuyWarburg Research
24.09.2025LANXESS BuyWarburg Research
18.08.2025LANXESS BuyDeutsche Bank AG
17.11.2025LANXESS HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.11.2025LANXESS HoldJefferies & Company Inc.
07.11.2025LANXESS HoldDeutsche Bank AG
06.11.2025LANXESS HaltenDZ BANK
06.11.2025LANXESS NeutralUBS AG
20.11.2025LANXESS UnderweightJP Morgan Chase & Co.
12.11.2025LANXESS UnderweightBarclays Capital
11.11.2025LANXESS SellGoldman Sachs Group Inc.
06.11.2025LANXESS UnderweightJP Morgan Chase & Co.
06.11.2025LANXESS UnderperformJefferies & Company Inc.

