LANXESS Aktie News: LANXESS am Freitagvormittag mit Verlusten

Kurs der LANXESS

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von LANXESS. Die LANXESS-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 16,31 EUR.

Die LANXESS-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,4 Prozent im Minus bei 16,31 EUR. In der Spitze büßte die LANXESS-Aktie bis auf 16,15 EUR ein. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 16,17 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 13.403 LANXESS-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.03.2025 bei 33,93 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 108,03 Prozent könnte die LANXESS-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 19.11.2025 (15,65 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 4,05 Prozent könnte die LANXESS-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für LANXESS-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,100 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,094 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die LANXESS-Aktie bei 17,19 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte LANXESS am 06.11.2025. LANXESS hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,89 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,01 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 16,27 Prozent auf 1,34 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte LANXESS 1,60 Mrd. EUR umgesetzt.

Am 19.03.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der LANXESS-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 17.03.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,385 EUR je Aktie in den LANXESS-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur LANXESS-Aktie

MDAX-Wert LANXESS-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in LANXESS von vor 3 Jahren bedeutet

LANXESS-Aktie etwas tiefer: Stratmann für weitere Amtszeit als Finanzvorstand bestellt

MDAX-Papier LANXESS-Aktie: So viel Verlust hätte ein LANXESS-Investment von vor einem Jahr eingebracht