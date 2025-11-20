LANXESS Aktie News: LANXESS am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

LANXESS im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von LANXESS. Das Papier von LANXESS legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 2,0 Prozent auf 16,73 EUR.

Die Aktie notierte um 15:51 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,0 Prozent auf 16,73 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die LANXESS-Aktie bisher bei 16,82 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 16,51 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 311.143 LANXESS-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 06.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 33,93 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die LANXESS-Aktie somit 50,69 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 15,65 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (19.11.2025). Mit Abgaben von 6,46 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,100 EUR an LANXESS-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,094 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 17,19 EUR.

Am 06.11.2025 lud LANXESS zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,89 EUR gegenüber 0,01 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Umsatzseitig standen 1,34 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 16,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem LANXESS 1,60 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 19.03.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. LANXESS dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 17.03.2027 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass LANXESS im Jahr 2025 0,385 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

