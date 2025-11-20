LANXESS Aktie News: LANXESS am Donnerstagmittag stärker

LANXESS im Blick

Die Aktie von LANXESS zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von LANXESS konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 16,46 EUR.

Die LANXESS-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:47 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 16,46 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die LANXESS-Aktie bei 16,55 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 16,51 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 191.483 LANXESS-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 06.03.2025 auf bis zu 33,93 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die LANXESS-Aktie mit einem Kursplus von 106,14 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 15,65 EUR am 19.11.2025. Mit dem aktuellen Kurs notiert die LANXESS-Aktie 5,18 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

LANXESS-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,100 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,094 EUR belaufen. Analysten bewerten die LANXESS-Aktie im Durchschnitt mit 17,19 EUR.

Am 06.11.2025 legte LANXESS die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,89 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei LANXESS ein EPS von 0,01 EUR in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 16,27 Prozent auf 1,34 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,60 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die LANXESS-Bilanz für Q4 2025 wird am 19.03.2026 erwartet. LANXESS dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 17.03.2027 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,385 EUR je Aktie belaufen.

