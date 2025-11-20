LANXESS Aktie News: LANXESS am Vormittag mit Abschlägen

Kursentwicklung

Die Aktie von LANXESS gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die LANXESS-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Minus bei 16,38 EUR.

Die Aktie notierte um 09:07 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 16,38 EUR. Die LANXESS-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 16,37 EUR ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 16,51 EUR. Zuletzt wechselten 76.148 LANXESS-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 33,93 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.03.2025). Mit einem Zuwachs von 107,14 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 19.11.2025 bei 15,65 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der LANXESS-Aktie 4,46 Prozent sinken.

LANXESS-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,100 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,094 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der LANXESS-Aktie wird bei 17,19 EUR angegeben.

Am 06.11.2025 legte LANXESS die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,89 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,01 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 16,27 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,60 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1,34 Mrd. EUR.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von LANXESS wird am 19.03.2026 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 17.03.2027.

Experten gehen davon aus, dass LANXESS im Jahr 2025 0,385 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

