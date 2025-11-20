DAX23.328 +0,7%Est505.585 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,47 +0,1%Nas22.564 +0,6%Bitcoin79.476 +0,4%Euro1,1527 -0,1%Öl63,98 +0,5%Gold4.067 -0,3%
DAX stark im Plus -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich -- NVIDIA mit kräftigem Gewinnplus -- Palo Alto enttäuscht mit Gewinn -- RENK, HENSOLDT, Rheinmetall, AMD, Novartis im Fokus
Kursentwicklung

LANXESS Aktie News: LANXESS am Vormittag mit Abschlägen

20.11.25 09:23 Uhr
Die Aktie von LANXESS gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die LANXESS-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Minus bei 16,38 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
LANXESS AG
16,56 EUR 0,23 EUR 1,41%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 09:07 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 16,38 EUR. Die LANXESS-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 16,37 EUR ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 16,51 EUR. Zuletzt wechselten 76.148 LANXESS-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 33,93 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.03.2025). Mit einem Zuwachs von 107,14 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 19.11.2025 bei 15,65 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der LANXESS-Aktie 4,46 Prozent sinken.

LANXESS-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,100 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,094 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der LANXESS-Aktie wird bei 17,19 EUR angegeben.

Am 06.11.2025 legte LANXESS die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,89 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,01 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 16,27 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,60 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1,34 Mrd. EUR.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von LANXESS wird am 19.03.2026 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 17.03.2027.

Experten gehen davon aus, dass LANXESS im Jahr 2025 0,385 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur LANXESS-Aktie

MDAX-Wert LANXESS-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in LANXESS von vor 3 Jahren bedeutet

LANXESS-Aktie etwas tiefer: Stratmann für weitere Amtszeit als Finanzvorstand bestellt

MDAX-Papier LANXESS-Aktie: So viel Verlust hätte ein LANXESS-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Analysen zu LANXESS AG

DatumRatingAnalyst
08:01LANXESS UnderweightJP Morgan Chase & Co.
17.11.2025LANXESS HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.11.2025LANXESS UnderweightBarclays Capital
11.11.2025LANXESS SellGoldman Sachs Group Inc.
11.11.2025LANXESS HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
10.11.2025LANXESS BuyWarburg Research
06.11.2025LANXESS BuyWarburg Research
07.10.2025LANXESS BuyWarburg Research
24.09.2025LANXESS BuyWarburg Research
18.08.2025LANXESS BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
17.11.2025LANXESS HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.11.2025LANXESS HoldJefferies & Company Inc.
07.11.2025LANXESS HoldDeutsche Bank AG
06.11.2025LANXESS HaltenDZ BANK
06.11.2025LANXESS NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
08:01LANXESS UnderweightJP Morgan Chase & Co.
12.11.2025LANXESS UnderweightBarclays Capital
11.11.2025LANXESS SellGoldman Sachs Group Inc.
06.11.2025LANXESS UnderweightJP Morgan Chase & Co.
06.11.2025LANXESS UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für LANXESS AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen