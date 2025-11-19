LANXESS Aktie News: Anleger trennen sich am Mittag vermehrt von LANXESS

LANXESS im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von LANXESS. Zuletzt fiel die LANXESS-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 15,74 EUR ab.

Die LANXESS-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,6 Prozent im Minus bei 15,74 EUR. Bei 15,65 EUR markierte die LANXESS-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 15,74 EUR. Der Tagesumsatz der LANXESS-Aktie belief sich zuletzt auf 158.407 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 33,93 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.03.2025 erreicht. Derzeit notiert die LANXESS-Aktie damit 53,61 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 19.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 15,65 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die LANXESS-Aktie mit einem Verlust von 0,57 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass LANXESS-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,094 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete LANXESS 0,100 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 17,94 EUR je LANXESS-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte LANXESS am 06.11.2025. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,89 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte LANXESS 0,01 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,34 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 16,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,60 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 19.03.2026 terminiert. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 17.03.2027 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,385 EUR je LANXESS-Aktie.

