LANXESS Aktie News: LANXESS zeigt sich am Mittwochvormittag fester

LANXESS im Fokus

Die Aktie von LANXESS gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von LANXESS konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 15,87 EUR.

Die LANXESS-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 15,87 EUR. In der Spitze gewann die LANXESS-Aktie bis auf 15,90 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 15,74 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 20.655 LANXESS-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 33,93 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.03.2025 erreicht. Derzeit notiert die LANXESS-Aktie damit 53,23 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 15,74 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 0,82 Prozent würde die LANXESS-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,100 EUR an LANXESS-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,094 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 17,94 EUR.

Am 06.11.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,89 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei LANXESS ein EPS von 0,01 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 16,27 Prozent zurück. Hier wurden 1,34 Mrd. EUR gegenüber 1,60 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Voraussichtlich am 19.03.2026 dürfte LANXESS Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 17.03.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von LANXESS.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,385 EUR je LANXESS-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur LANXESS-Aktie

MDAX-Wert LANXESS-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in LANXESS von vor 3 Jahren bedeutet

LANXESS-Aktie etwas tiefer: Stratmann für weitere Amtszeit als Finanzvorstand bestellt

MDAX-Papier LANXESS-Aktie: So viel Verlust hätte ein LANXESS-Investment von vor einem Jahr eingebracht