Hochspannung vor NVIDIA-Zahlen -- DAX stabilisiert sich -- Wall Street uneins -- Mercedes-Benz, Siemens Energy, Rheinmetall, TKMS, DroneShield, Plug Power im Fokus
Vermögenswirksame Leistungen: Dieses Geld-Geschenk bringt Ihnen bis zu 425.000 Euro
Tesla-Aktie im Blick: Musk mit neuen Plänen für vollautonome Robotaxis - Kritik an Waymos Sensorstrategie
LANXESS im Fokus

19.11.25 16:08 Uhr
LANXESS Aktie News: LANXESS präsentiert sich am Nachmittag fester

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von LANXESS. Die Aktionäre schickten das Papier von LANXESS nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 3,2 Prozent auf 16,33 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
LANXESS AG
16,33 EUR 0,40 EUR 2,51%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von LANXESS konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 3,2 Prozent auf 16,33 EUR. Den Tageshöchststand markierte die LANXESS-Aktie bei 16,49 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 15,74 EUR. Bisher wurden heute 480.905 LANXESS-Aktien gehandelt.

Am 06.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 33,93 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 107,78 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 15,65 EUR. Dieser Wert wurde am 19.11.2025 erreicht. Derzeit notiert die LANXESS-Aktie damit 4,35 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

LANXESS-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,100 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,094 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 17,94 EUR.

LANXESS ließ sich am 06.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,89 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das LANXESS ein Ergebnis je Aktie von 0,01 EUR vermeldet. Auf der Umsatzseite hat LANXESS im vergangenen Quartal 1,34 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 16,27 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte LANXESS 1,60 Mrd. EUR umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 19.03.2026 erfolgen. Die Veröffentlichung der LANXESS-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 17.03.2027.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,385 EUR je LANXESS-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur LANXESS-Aktie

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Nachrichten zu LANXESS AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu LANXESS AG

DatumRatingAnalyst
17.11.2025LANXESS HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.11.2025LANXESS UnderweightBarclays Capital
11.11.2025LANXESS SellGoldman Sachs Group Inc.
11.11.2025LANXESS HoldJefferies & Company Inc.
10.11.2025LANXESS BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
10.11.2025LANXESS BuyWarburg Research
06.11.2025LANXESS BuyWarburg Research
07.10.2025LANXESS BuyWarburg Research
24.09.2025LANXESS BuyWarburg Research
18.08.2025LANXESS BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
17.11.2025LANXESS HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.11.2025LANXESS HoldJefferies & Company Inc.
07.11.2025LANXESS HoldDeutsche Bank AG
06.11.2025LANXESS HaltenDZ BANK
06.11.2025LANXESS NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
12.11.2025LANXESS UnderweightBarclays Capital
11.11.2025LANXESS SellGoldman Sachs Group Inc.
06.11.2025LANXESS UnderweightJP Morgan Chase & Co.
06.11.2025LANXESS UnderperformJefferies & Company Inc.
08.10.2025LANXESS UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für LANXESS AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen