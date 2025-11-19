LANXESS Aktie News: LANXESS präsentiert sich am Nachmittag fester

LANXESS im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von LANXESS. Die Aktionäre schickten das Papier von LANXESS nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 3,2 Prozent auf 16,33 EUR.

Das Papier von LANXESS konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 3,2 Prozent auf 16,33 EUR. Den Tageshöchststand markierte die LANXESS-Aktie bei 16,49 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 15,74 EUR. Bisher wurden heute 480.905 LANXESS-Aktien gehandelt.

Am 06.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 33,93 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 107,78 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 15,65 EUR. Dieser Wert wurde am 19.11.2025 erreicht. Derzeit notiert die LANXESS-Aktie damit 4,35 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

LANXESS-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,100 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,094 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 17,94 EUR.

LANXESS ließ sich am 06.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,89 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das LANXESS ein Ergebnis je Aktie von 0,01 EUR vermeldet. Auf der Umsatzseite hat LANXESS im vergangenen Quartal 1,34 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 16,27 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte LANXESS 1,60 Mrd. EUR umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 19.03.2026 erfolgen. Die Veröffentlichung der LANXESS-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 17.03.2027.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,385 EUR je LANXESS-Aktie.

