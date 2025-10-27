LANXESS Aktie News: LANXESS am Montagvormittag nahe Nulllinie
Wenig Veränderung zeigt am Montagvormittag die Aktie von LANXESS. Zum Vortag unverändert notierte die LANXESS-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 21,64 EUR.
Zum Vortag unverändert notierte die LANXESS-Aktie um 09:06 Uhr im XETRA-Handel bei 21,64 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die LANXESS-Aktie bisher bei 21,80 EUR. In der Spitze fiel die LANXESS-Aktie bis auf 21,62 EUR. Bei 21,66 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 9.439 LANXESS-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 06.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 33,93 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 56,79 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 19,67 EUR. Dieser Wert wurde am 14.10.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 9,10 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,100 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,097 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 21,90 EUR aus.
LANXESS ließ sich am 14.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,52 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,19 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat LANXESS mit einem Umsatz von insgesamt 1,47 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,68 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 12,63 Prozent verringert.
Voraussichtlich am 06.11.2025 dürfte LANXESS Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 05.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von LANXESS.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je LANXESS-Aktie in Höhe von 1,19 EUR im Jahr 2026 aus.
