LANXESS Aktie News: LANXESS am Nachmittag mit KursVerlusten

Der LANXESS-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:49 Uhr verlor das Papier 0,9 Prozent auf 21,42 EUR. Der Kurs der LANXESS-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 21,26 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 21,66 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 87.759 LANXESS-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 33,93 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.03.2025). Das 52-Wochen-Hoch könnte die LANXESS-Aktie mit einem Kursplus von 58,40 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 14.10.2025 auf bis zu 19,67 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 8,17 Prozent.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,100 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,097 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 21,90 EUR.

Am 14.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,52 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,19 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat LANXESS im vergangenen Quartal 1,47 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 12,63 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte LANXESS 1,68 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 06.11.2025 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 05.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass LANXESS einen Gewinn von 1,19 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

