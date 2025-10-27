DAX24.249 ±0,0%Est505.702 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,80 +6,2%Nas23.205 +1,2%Bitcoin99.127 +0,7%Euro1,1643 +0,1%Öl65,56 -0,2%Gold4.029 -1,2%
Blick auf Aktienkurs

LANXESS Aktie News: LANXESS verbilligt sich am Mittag

27.10.25 12:04 Uhr
LANXESS Aktie News: LANXESS verbilligt sich am Mittag

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von LANXESS. Das Papier von LANXESS befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,3 Prozent auf 21,34 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
LANXESS AG
21,36 EUR -0,16 EUR -0,74%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die LANXESS-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:47 Uhr um 1,3 Prozent auf 21,34 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die LANXESS-Aktie bisher bei 21,30 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 21,66 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten LANXESS-Aktien beläuft sich auf 45.012 Stück.

Bei 33,93 EUR markierte der Titel am 06.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die LANXESS-Aktie 59,00 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 19,67 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (14.10.2025). Mit dem aktuellen Kurs notiert die LANXESS-Aktie 8,49 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass LANXESS-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,097 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete LANXESS 0,100 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der LANXESS-Aktie wird bei 21,90 EUR angegeben.

LANXESS ließ sich am 14.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,52 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,19 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 12,63 Prozent auf 1,47 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte LANXESS 1,68 Mrd. EUR umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte LANXESS am 06.11.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 05.11.2026 erwartet.

Experten taxieren den LANXESS-Gewinn für das Jahr 2026 auf 1,19 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

