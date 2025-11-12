LEG Immobilien strebt für 2026 Rekordwert für operativen Gewinn an
Werte in diesem Artikel
DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Immobilienkonzern LEG (LEG Immobilien) sieht sich nach einem starken Wachstum des operativen Gewinns in den ersten drei Quartalen auf gutem Weg zu seinen Jahreszielen. Im kommenden Jahr will die Gesellschaft noch eins drauflegen, die wichtige Ergebniskennziffer AFFO (Mittelzufluss aus der operativen Tätigkeit bereinigt um aktivierte Investitionen) soll dann bei 220 bis 240 Millionen Euro herauskommen - das wäre ein neuer Rekord, wie LEG am Mittwoch in Düsseldorf mitteilte.
Die Nachfrage nach bezahlbarem Wohnraum bleibe unverändert hoch, und die Immobilienpreise zögen an, hieß es vom Konzern weiter. Auch im dritten Quartal habe sich LEG erneut dynamisch entwickelt. In den ersten neun Monaten war der AFFO dadurch um gut 19 Prozent auf 181,3 Millionen Euro gestiegen. Die Nettokaltmiete kletterte dank der Integration des übernommenen Portfolios von Brack Capital Properties um knapp sieben Prozent auf 687,7 Millionen Euro.
Ferner kündigte LEG weitere Wohnungsverkäufe "in signifikanter Größenordnung" an. Das Management geht davon aus, diese noch bis Jahresende abzuschließen. Nach zunächst verhaltener Belebung am Transaktionsmarkt habe das Interesse an den zum Verkauf stehenden LEG-Wohnungen inzwischen "deutlich" zugenommen./tav/stk
Ausgewählte Hebelprodukte auf LEG Immobilien
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf LEG Immobilien
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu LEG Immobilien
Analysen zu LEG Immobilien
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.11.2025
|LEG Immobilien Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.09.2025
|LEG Immobilien Equal Weight
|Barclays Capital
|09.09.2025
|LEG Immobilien Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.09.2025
|LEG Immobilien Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.09.2025
|LEG Immobilien Buy
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.11.2025
|LEG Immobilien Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.09.2025
|LEG Immobilien Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.09.2025
|LEG Immobilien Buy
|Warburg Research
|22.08.2025
|LEG Immobilien Buy
|Warburg Research
|20.08.2025
|LEG Immobilien Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Datum
|Rating
|Analyst
|16.09.2025
|LEG Immobilien Equal Weight
|Barclays Capital
|09.09.2025
|LEG Immobilien Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.09.2025
|LEG Immobilien Hold
|Deutsche Bank AG
|08.08.2025
|LEG Immobilien Hold
|Deutsche Bank AG
|30.06.2025
|LEG Immobilien Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.03.2024
|LEG Immobilien Underweight
|Barclays Capital
|11.03.2024
|LEG Immobilien Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.12.2023
|LEG Immobilien Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.11.2023
|LEG Immobilien Underweight
|Barclays Capital
|15.11.2023
|LEG Immobilien Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für LEG Immobilien nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen