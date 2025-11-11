Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Mittag mit grünen Vorzeichen

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Lufthansa gehört am Dienstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die Lufthansa-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,8 Prozent auf 7,74 EUR nach oben.

Um 11:48 Uhr ging es für das Lufthansa-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,8 Prozent auf 7,74 EUR. Im Tageshoch stieg die Lufthansa-Aktie bis auf 7,75 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 7,55 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 1.014.387 Lufthansa-Aktien umgesetzt.

Am 25.08.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 8,39 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Lufthansa-Aktie damit 7,75 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 13.01.2025 bei 5,52 EUR. Mit einem Kursverlust von 28,59 Prozent würde die Lufthansa-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Lufthansa-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,300 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,311 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 7,32 EUR je Lufthansa-Aktie aus.

Lufthansa gewährte am 30.10.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,81 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,92 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4,29 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 11,20 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 10,74 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Lufthansa am 06.03.2026 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von Lufthansa rechnen Experten am 04.03.2027.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Lufthansa ein EPS in Höhe von 1,12 EUR in den Büchern stehen haben wird.

